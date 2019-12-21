«Торпедо» выменяло у «Адмирала» права на вратаря Никиту Серебрякова.



«Адмирал» обменял права на вратаря Никиту Серебрякова в «Торпедо» на денежную компенсацию", — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе владивостокского клуба.



В нынешнем сезоне 24-летний вратарь, пребывающий в статусе ограниченно свободного агента, не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2018/19 сыграл 40 матчей, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. В лиге провёл 69 матчей, одержав 15 побед.

Ранее стало известно, что вратарь «Адмира» Юхо Олкинуора выбыл из строя на длительный срок. 19 декабря «моряки» приобрели у «Спартака» голкипера Александра Трушкова в обмен на денежную компенсацию.

«Спартак» обменял голкипера Трушкова в «Адмирал»