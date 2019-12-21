«Авангард» подписал контракт с Дмитрием Буйницким
«Авангард» заключил контракт до конца сезона с белорусским нападающим Дмитрием Буйницким. Об этом сообщает официальный сайт омского клуба.
Ранее Буйницкий покинул «Металлург» после того, как стороны расторгли контракт. В прошлом сезоне хоккеист набрал 13 (10+3) очков в 36 матчах регулярного чемпионата за минское «Динамо».
В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу. В декабре Буйницкий в составе национальной сборной Беларуси стал победителем турнира шести наций в Венгрии. В трёх матчах набрал 3 (1+2) результативных балла.
В новой команде хоккеист будет выступать под 53-м номером.
«Металлург» и Буйницкий расторгли контракт
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