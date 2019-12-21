Сушинский: «Авангард» видит в Буйницком потенциал результативного нападающего

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Дмитрием Буйницким. Ранее хоккеист расторг договор с «Металлургом».
«Конкуренция за место в составе, глубина линии нападения всегда идут на пользу команде. Буйницкий — молодой перспективный форвард, габаритный, скоростной, подходящий под систему Боба Хартли. В прошлом сезоне он забросил 10 шайб — в 21 год такого показателя в КХЛ добились только четыре человека. Мы видим в нём потенциал результативного нападающего. Кроме того, у Буйницкого большая мотивация проявить себя», — цитирует Сушинского пресс-служба «ястребов».
В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу.
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