Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Георгиев не справился с эмоциями после гола Михеева. Видео

Георгиев не справился с эмоциями после гола Михеева. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась гостевой победой со счётом 6:3.

Шестую шайбу в ворота голкипера «синерубашечников» Александра Георгиева отправил нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев. Гол соотечественника привёл вратаря в ярость, в результате чего он стукнул клюшкой по каркасу ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Георгиев провёл не лучший матч, пропустив шесть шайб и отразив 34 броска из 40. На счету Михеева помимо заброшенной шайбы одна результативная передача и показатель полезности «+2».

«Торонто» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 матчах. «Рейнджерс» (36) — 12-е.

Лебрюн: на Михеева претендовало 20 клубов НХЛ, но он хотел именно в «Торонто»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019