Георгиев не справился с эмоциями после гола Михеева. Видео

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась гостевой победой со счётом 6:3.



Шестую шайбу в ворота голкипера «синерубашечников» Александра Георгиева отправил нападающий «кленовых листьев» Илья Михеев. Гол соотечественника привёл вратаря в ярость, в результате чего он стукнул клюшкой по каркасу ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.



Георгиев провёл не лучший матч, пропустив шесть шайб и отразив 34 броска из 40. На счету Михеева помимо заброшенной шайбы одна результативная передача и показатель полезности «+2».



«Торонто» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 матчах. «Рейнджерс» (36) — 12-е.