Тренер «Ак Барса»: «Сибирь» очень организованно играет в обороне

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с «Сибирью» рассказал о подготовке к нему и анонсировал изменения в составе команды.



Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Готовимся к хорошему матчу — быстрому, тяжёлому. Все встречи, которые мы проводили с «Сибирью», были очень тяжёлыми. То же самое будет и сегодня. «Сибирь» — хорошая команда, очень организованно играет в обороне. Плюс острые контратаки, хорошая вратарская линия. Создавать всегда тяжелее, чем разрушать, поэтому сегодня будет непросто.



Перестановки будут и вынужденными, и запланированными. Замены будут, расскажем о них перед матчем. У нас каждый хоккеист, выходящий на лёд, готов играть. Каждый получает шанс и должен воспользоваться им», — приводит слова Горбенко пресс-служба казанского клуба.

Просмотры, драка и разбитые кулаки. «Ак Барс» выиграл «зелёное дерби» «Салават Юлаев» дал сопернику бой, но теперь будет вынужден брать реванш в Давосе.