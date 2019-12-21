Хартли: «Авангард» и «Салават» любят открытый хоккей. Это приводит к фейерверкам на льду

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Не думаю, что в нашем противостоянии что-то изменится. Уфа любит открытую игру, мы тоже любим играть в нападении. Такой расклад всегда приводит к фейерверкам на площадке. Вратари постоянно на осадном положении, много бросков и голевых моментов. В то же время матчи у нас всё время равные. Вспомните нашу серию плей-офф — был невероятный хоккей. Не уверен, что сегодня всё пойдёт иначе.
«Салават» — отличная команда, крайне опасная в атаке. Нам же после победы в матче с «Сибирью» нужно продолжать набирать очки. В конференции команды идут очень плотно», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.
- 21 декабря 2019
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