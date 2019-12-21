Игроки «Куньлуня» и «Торпедо» организовали массовую драку в концовке матча

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» принимал в Китае «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу нижегородского клуба. «Автозаводцы» прервали серию из пяти поражений.



Концовка встречи оказалась богатой на события. При счёте 6:2 в пользу гостей защитник «Торпедо» Георгий Мишарин впечатал в борт нападающего «драконов» Брэндона Дефацио, после чего на льду возникла массовая драка.

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Чуть позже тафгай «Куньлуня» Гарет Хант набросился на форварда «Торпедо» Джордана Шрёдера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам матча хоккеисты «Куньлуня» набрали 91 минуту штрафного времени.