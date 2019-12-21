Защитник «Ильвеса» Ласси Томсон назначен капитаном сборной Финляндии на МЧМ-2020

Известен капитан молодёжной сборной Финляндии на предстоящий чемпионат мира. Как сообщает Leijonat, им стал защитник «Ильвеса» Ласси Томсон. Альтернативные капитаны — Тони Утунен и Расмус Купари.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
Расширенный состав сборной Финляндии на МЧМ-2020:
Вратари: Юстус Аннунен («Кярпят»), Яспер Патрикайнен («Пелитат»), Кари Пийронен («Виндзор Спитфайрз», OHL).
Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Вилле Хейнола, Миска Кукконен (оба — «Лукко»), Антони Хонка («ЮП»), Микко Кокконен, Аксель Риндель (оба — «Юкурит»), Топи Ниемеля («Кярпят»), Ким Ноусиайнен («Калпа»), Пеетро Сеппаля («Коокоо»), Ласси Томсон («Ильвес») и Тони Утунен («Таппара»).
Нападающие: Лееви Аалтонен («Калпа»), Эмиль Эрхольц («Спорт»), Алекс Хаатанен, Самуель Салонен (оба — «Пелитат»), Рони Хирвонен, Ленни Киллинен, Отто Кивенмяки (все — «Эссят»), Расмус Купари («Лос-Анджелес Кингз», НХЛ), Антон Лунделль, Никлас Нордгрен, (оба — ХИФК), Маттиас Маццелли, Антти Саарела (оба — «Ильвес»), Хенри Никканен, Кристиан Танус (оба — «Юкурит»), Йоонас Оден («Коокоо»), Микко Петман, Вилле Петман (оба — «Лукко»), Патрик Пуйстола («Таппара»), Сампо Ранта (Университет Миннесоты), Аату Ряти, Аку Ряти («Кярпят») и Патрик Сииканен («ЮП»).
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