Хоккеисты и тренеры «Спартака» прибудут на матч с «Барысом» на ретроавтомобилях
Игроки и тренерский штаб «Спартака» прибудут на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» на автомобилях ГАЗ-24 «Волга». Встреча состоится завтра, 22 декабря, начало — в 17:15 мск.
«Завтра хоккеисты и тренеры «Спартака» прибудут на ретроматч на автомобилях ГАЗ-24 «Волга»! Ориентировочно, хоккеисты и тренеры «Спартака» прибудут на арену на ретроавтомобилях в 14 часов 30 минут ко входу для спортсменов (под большим медиаэкраном со стороны ТТК)», — сообщается в «твиттере» московского клуба.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка набрали 47 очков. В предыдущей встрече столичная команда обыграла ХК «Сочи» — 5:4 ОТ.
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