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Сборная Канады определилась с окончательным составом и сочетаниями на МЧМ-2020

Сборная Канады определилась с окончательным составом и сочетаниями на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная Канады определилась с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

Окончательный состав молодёжной сборной Канады на ЧМ-2020:

Вратари: Нико Доус («Гельф», OHL), Джоэль Хофер («Портленд», WHL), Хантер Оливье Родриге («Монктон», QMJHL).

Защитники: Кален Эддисон («Летбридж», WHL), Кевин Баль («Оттава», OHL), Джейкоб Бернар-Докер (университет Северной Дакоты, NCAA), Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL), Джейми Драйсдейл («Эри», OHL), Джаред Макисаак(«Галифакс», QMJHL), Тай Смит («Спокейн», WHL).

Нападающие: Куинтон Байфилд («Садбери», OHL), Дилан Козенс («Летбридж», WHL), Тай Делландреа («Флинт», OHL), Эйдан Дудас («Оуэн Саунд», OHL), Нолан Фут («Келоуна», WHL), Лиам Фуди («Лондон», WHL), Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL), Рафаэль Лавуа («Галифакс», QMJHL), Коннор Макмайкл («Лондон», OHL), Доусон Мерсер («Драммондвиль», QMJHL), Экил Томас («Ниагара», OHL).

Сочетания звеньев:

Доус, Хофер, Родриге;
Макиссак — Смит, Лафренье — Велено — Фут;
Баль — Бернард-Докер, Байфилд — Хейтон — Козенс;
Байрэм — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа;
Мерсер.

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