Вудкрофт: минскому «Динамо» нужно стремиться к постоянству в игре

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:5).



«В первом периоде сыграли неплохо, старались нейтрализовать команду оппонента. Считаю, мы неплохо справились с задачей для команды, которая проделала такой путь сюда. Тем не менее не смогли справиться с большинством оппонента. Во втором периоде, к сожалению, начали допускать ошибки, которые нельзя допускать в матче с такой командой, как «Адмирал», которая очень быстро переводит шайбу из обороны в атаку. За это и поплатились: «Адмирал» нас наказал за наши же ошибки. В третьем периоде, думаю, мы смогли показать свой уровень игры. Но уже слишком поздно было догонять по счету. Что касается нашей игры, думаю, нам нужно быть готовыми играть все 60 минут каждый день. Нужно к этому стремиться, стремиться к постоянству в игре», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд