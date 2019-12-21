«Авангард» — «Салават Юлаев»: Маннинен остался вне заявки гостей

Стали известны составы омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 21 декабря, начало матча — в 17:30 мск.



У «Авангарда» не сыграют травмированные Максим Чудинов, Денис Зернов и Артём Манукян, в состав гостей вернулся Александр Бурмистров и не попал в заявку Сакари Маннинен.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Бек — Семёнов;

Мартынов — Войнов, Шумаков — Пьянов — Кошелев;

Дедунов — Стась — Потапов, Яремчук.



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Бурмистров — Картаев;

Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Амиров, Гиматов — Пименов — Башкиров.