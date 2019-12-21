«Авангард» — «Салават Юлаев»: Маннинен остался вне заявки гостей

Стали известны составы омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 21 декабря, начало матча — в 17:30 мск.
У «Авангарда» не сыграют травмированные Максим Чудинов, Денис Зернов и Артём Манукян, в состав гостей вернулся Александр Бурмистров и не попал в заявку Сакари Маннинен.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Емелин — Франсон, Клинкхаммер — Бек — Семёнов;
Мартынов — Войнов, Шумаков — Пьянов — Кошелев;
Дедунов — Стась — Потапов, Яремчук.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Бурмистров — Картаев;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Амиров, Гиматов — Пименов — Башкиров.
- 21 декабря 2019
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