«Ак Барс» — «Сибирь»: Галузин дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Лямкин — Яруллин, Азеведу — Кормье — Галиев;

Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;

Фазылзянов — Хенкель, Дыняк — А. Галимов — Кара;

Адамчук, Воеводин, Ли — Галузин — Э. Галимов.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Пиганович, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Демидов — Ермаков, Михайлов — Комаров — Миловзоров;

Хабаров — Морозов, Чесалин — Торченюк — Яковлев

Тимашов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.