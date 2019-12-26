Главные особенности регламента Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

«Чемпионат» предлагает болельщикам изучить главные особенности регламента Молодёжного чемпионата мира по хоккею.
1. В турнире участвуют 10 команд, которые разбиты на две группы. В групповом раунде действует трёхочковая система. Команды, занявшие первые четыре места в своей группе, выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие пятые места в группах, сыграют за выживание до двух побед.
Группы МЧМ-2020
2. Четвертьфинал играется крест-накрест (1А-4В, 1В-4А и т.д.), в полуфинале происходит перепосев на основе следующих критериев: 1) место в группе, 2) количество очков в группе, 3) разница забитых и пропущенных шайб в группе, 4) количество забитых голов в группе, 5) посев перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
3. В случае выхода сборной Чехии в полуфинал, она, как хозяйка соревнований, сыграет в первом полуфинале. В противном случае в первом полуфинале сыграет команда с самым высоким посевом.
4. С 2020 года овертаймы в плей-офф будут проходить в формате «три на три», а не «четыре на четыре».
5. Овертайм в групповом раунде длится пять минут, в плей-офф – 10 минут. В финале – 20 минут (после полноценного перерыва).
6. В серии буллитов каждая команда наносит по пять бросков. При ничьей, буллитная серия продолжается до выявления победителя. После пяти первых попыток команды, на бросок может выходить любой игрок любое количество раз.
- 26 декабря 2019
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