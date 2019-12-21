Фрейзер: суровый вечер для ребят, уступили «Торпедо» во всём

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:7).



«Суровый вечер. После того как мы набирали очки в восьми матчах подряд, сегодня команда оказалась не готовой к матчу. Прямо со стартового вбрасывания мы начали проигрывать. Соперник с самого начала играл хорошо, быстро, делал всё, что должен был делать, а мы уступали во всем. Очень разочаровывающая встреча. Мы должны как можно быстрее оставить её в прошлом, потому что нам нельзя терять времени, мы должны использовать преимущество своего льда.



Иногда хоккей опускает с небес на землю. Мы играли очень хорошо в течение долгого времени. И вратари, и оборона, и атака – всё было в порядке. А сегодня… Никогда не знаешь, что может произойти. «Торпедо» сегодня было лучше, заслужило победу, а мы просто не были достаточно хороши», — цитирует Фрейзера официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив на выезде «Куньлунь»