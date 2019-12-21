Буцаев: «Нефтехимику» не хватило свежести, движение было не то
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев дал комментарий после матча с «Трактором» (1:2 ОТ).
«Достаточно плотная, ровная игра. Не хватило нам свежести, всё-таки перед этим сыграли два матча с серьёзными соперниками, движение сегодня было не то. Были моменты у нашей команды, но вспоминать о том, чего не случилось, поздно», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Команда хозяев открыла счёт на шестой минуте: гол на свой счёт записал защитник Ессе Виртанен. «Нефтехимик» сумел восстановить равновесие на табло только за 57 секунд до окончания основного времени, шайбу забросил форвард Марат Хайруллин. В овертайме «Трактор» вырвал победу благодаря голу в большинстве, точный бросок сделал нападающий Лукаш Седлак.
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака
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