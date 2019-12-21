Виртанен: на меня не давило, что не мог забить с 12 ноября

Защитник челябинского «Трактора» Ессе Виртанен поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Был очень напряжённый матч, мы уверенно играли, но при этом у соперника тоже были отличные моменты. Игра в принципе была достаточно равная, и очень хорошо, что в итоге мы заработали два очка. Давило ли на меня то, что не мог забрость с 12 ноября? Не скажу, что это было тяжело, но всегда очень здорово забивать, это придаёт уверенности. На мой взгляд, всем нравится забивать голы. Перед моим голом я ожидал, что Косов отдаст мне пас, и передача получилась очень хорошей», — передаёт слова Виртанена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака