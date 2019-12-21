Виртанен: на меня не давило, что не мог забить с 12 ноября
Защитник челябинского «Трактора» Ессе Виртанен поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Был очень напряжённый матч, мы уверенно играли, но при этом у соперника тоже были отличные моменты. Игра в принципе была достаточно равная, и очень хорошо, что в итоге мы заработали два очка. Давило ли на меня то, что не мог забрость с 12 ноября? Не скажу, что это было тяжело, но всегда очень здорово забивать, это придаёт уверенности. На мой взгляд, всем нравится забивать голы. Перед моим голом я ожидал, что Косов отдаст мне пас, и передача получилась очень хорошей», — передаёт слова Виртанена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака
Читайте также
- 21 декабря 2019
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20
-
14:40
-
14:33
-
14:24
-
14:12
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
11:56
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:03
-
09:36
-
09:27
Партнерский контент