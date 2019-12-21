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Хайруллин: переживать из-за серии поражений точно не нужно

Хайруллин: переживать из-за серии поражений точно не нужно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин дал комментарий после матча с «Трактором» (1:2 ОТ).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Был матч уровня плей-офф, потому что и нам, и «Трактору» нужны очки, боремся за зону плей-офф. Тяжёлая игра, много единоборств, бросков. Мой гол? Уже находились на льду вшестером, мне отдали пас, было пространство для броска, в итоге удачно попал. Хорошо, что спаслись, у команды есть характер, но нужно играть с первого периода, а не с третьего.

Серия поражений? Переживать точно не надо, нужно с позитивом выходить из этой ситуации, после черной полосы всегда наступает белая», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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