Хайруллин: переживать из-за серии поражений точно не нужно
Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин дал комментарий после матча с «Трактором» (1:2 ОТ).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Был матч уровня плей-офф, потому что и нам, и «Трактору» нужны очки, боремся за зону плей-офф. Тяжёлая игра, много единоборств, бросков. Мой гол? Уже находились на льду вшестером, мне отдали пас, было пространство для броска, в итоге удачно попал. Хорошо, что спаслись, у команды есть характер, но нужно играть с первого периода, а не с третьего.
Серия поражений? Переживать точно не надо, нужно с позитивом выходить из этой ситуации, после черной полосы всегда наступает белая», — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря голам Виртанена и Седлака
- 21 декабря 2019
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