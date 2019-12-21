Рижское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив «Йокериту»

Финский «Йокерит» на домашней площадке победил рижское «Динамо» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Латвийская команда потерпела седьмое поражение подряд, серия «Йокерита» с набранными очками составляет семь матчей.



Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт на четвёртой минуте, точным броском отметился нападающий Кирилл Слепец. Вскоре «Йокерит» забросил три шайбы за три минуты усилиями Брайана О`Нилла, Марко Анттилы и Сами Лепистё, после чего «Динамо» провело замену вратаря. На 44-й минуте нападающий Лаурис Дарзиньш сократил отставание рижан до минимума. Вскоре голами отметились игроки «Йокерита» О`Нилл и Хенри Иконен. Окончтальный счёт установил Нериюс Алишаускас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.