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Рижское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив «Йокериту»

Рижское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд, уступив «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» на домашней площадке победил рижское «Динамо» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Латвийская команда потерпела седьмое поражение подряд, серия «Йокерита» с набранными очками составляет семь матчей.

Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт на четвёртой минуте, точным броском отметился нападающий Кирилл Слепец. Вскоре «Йокерит» забросил три шайбы за три минуты усилиями Брайана О`Нилла, Марко Анттилы и Сами Лепистё, после чего «Динамо» провело замену вратаря. На 44-й минуте нападающий Лаурис Дарзиньш сократил отставание рижан до минимума. Вскоре голами отметились игроки «Йокерита» О`Нилл и Хенри Иконен. Окончтальный счёт установил Нериюс Алишаускас.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 3
Динамо Р
Рига
0:1 Слепец (Дарзиньш) – 03:26' (4x5)   1:1 О'Нилл (Регин, Лехтонен) – 07:28' (5x5)   2:1 Анттила (Грант, Оксанен) – 09:42' (5x5)   3:1 Лепистё (Контиола, Лехтонен) – 10:40' (5x4)   3:2 Дарзиньш (Эштон, Протапович) – 43:31' (5x4)   4:2 О'Нилл (Йоэнсуу, Регин) – 46:35' (5x4)   5:2 Иконен (Лехтонен, Грант) – 50:59' (5x5)   5:3 Алишаускас – 53:32' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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