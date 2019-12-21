Никита Пивцакин перейдёт из «Авангарда» в «Металлург»
Как стало известно «Чемпионату», защитник хоккейного клуба «Авангард» Никита Пивцакин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Стороны уже договорились о сделке, в ближайшее время о ней будет объявлено официально.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний Пивцакин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности "-2" и 29 минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду 17 с половиной минут за матч.
Напомним, Пивцакин переходил в «Авангард» именно из «Металлурга», за который выступал в сезоне-2017/18. Также в КХЛ Пивцакин защищал цвета московского ЦСКА.
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