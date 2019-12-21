«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»
Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. «Ястребы» выиграли три матча из пяти последних, у «Салавата» — три поражения подряд. Уфимцы четвёртый раз проиграли «Авангарду» в нынешнем сезоне.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 13-й минуте, точный бросок в актив записал защитник Егор Мартынов. В середине второго периода «Салават» восстановил равновесие в счёте, гол забил нападающий Теэму Хартикайнен. На 50-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд, заброшенная шайба на счету защитника Вячеслава Войнова. Гол стал победным.
- 21 декабря 2019
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