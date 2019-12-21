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«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»

«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1. «Ястребы» выиграли три матча из пяти последних, у «Салавата» — три поражения подряд. Уфимцы четвёртый раз проиграли «Авангарду» в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 13-й минуте, точный бросок в актив записал защитник Егор Мартынов. В середине второго периода «Салават» восстановил равновесие в счёте, гол забил нападающий Теэму Хартикайнен. На 50-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд, заброшенная шайба на счету защитника Вячеслава Войнова. Гол стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мартынов (Кошелев, Войнов) – 12:25' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Сошников, Умарк) – 30:01' (5x4)   2:1 Войнов (Андригетто, Широков) – 49:13' (5x5)
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