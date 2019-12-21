Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» проиграл восемь из десяти последних матчей

«Салават» проиграл восемь из десяти последних матчей
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1.

Уфимский коллектив потерпел третье поражение подряд. В десяти последних матчах «Салават» одержал две победы.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 13-й минуте, точный бросок в актив записал защитник Егор Мартынов. В середине второго периода «Салават» восстановил равновесие в счёте, гол забил нападающий Теэму Хартикайнен. На 50-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд, заброшенной шайбой отметился защитник Вячеслав Войнов. Гол стал победным.

«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019