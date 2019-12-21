«Салават» проиграл восемь из десяти последних матчей

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:1.



Уфимский коллектив потерпел третье поражение подряд. В десяти последних матчах «Салават» одержал две победы.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Подопечные Боба Хартли открыли счёт на 13-й минуте, точный бросок в актив записал защитник Егор Мартынов. В середине второго периода «Салават» восстановил равновесие в счёте, гол забил нападающий Теэму Хартикайнен. На 50-й минуте «Авангард» вновь вышел вперёд, заброшенной шайбой отметился защитник Вячеслав Войнов. Гол стал победным.



«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»