Пелино: Ильенко и Накладал вернутся в строй в следующем году

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал итоги встречи с «Северсталью» (3:2).



«Сегодня была игра двух команд, которые не сбавляли темпа и не проваливались в ходе всего матча. Понравилось, что в последнее время мы побеждаем разными путями. Это почерк хорошей команды, которая развивается и не стоит на месте.



Нам очень повезло, что у нас хорошие медики. Конечно, пока ситуация по всем игрокам неясна, но мы надеемся, что Санников и Свитов вернутся ещё в этом году, а Ильенко и Накладал, наверное, в следующем.



Теперь будем разбирать повторы сегодняшних голов. Нужно обратить внимание на то, какие ошибки допускали мы, и на то, какие действия предпринимала команда гостей. Впредь нужно не допускать повторения наших ошибок», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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