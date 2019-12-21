Разин: пишут не очень приятные вещи, но люди правы. Мы даже не близко к плей-офф

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с ярославским «Локомотивом» (2:3).



«С победой, «Локомотив»! Хорошо играли. Хочу сказать спасибо ребятам за игру. Моментов много создали, играли до конца, несмотря на то что счёт был 1:3. К сожалению, Пяаярви нас и в Череповце похоронил, и сегодня. Нам есть над чем работать. Жизнь продолжается.



Болельщики разные бывают. Сегодня мне очень понравилось, даже Дед Мороз был жёлтый.



В Интернете не читаю, что пишут, но мне читают иногда. Не очень приятные вещи. Но люди правы. Мы же не в зоне плей-офф находимся, и даже не близко к ней», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

«Локомотив» продлил победную серию, обыграв «Северсталь»