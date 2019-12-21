Боб Хартли подписал новый контракт с «Авангардом»
Главный тренер Боб Хартли подписал новый контракт с хоккейным клубом «Авангард» сроком на два года. Новый контракт рассчитан до 2022 года. Об этом специалист сказал на пресс-конференции после встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
Хартли возглавляет «Авангард» с мая 2018 года. В первом же сезоне специалист смог вывести клуб в финал Кубка Гагарина. В финальной серии «ястребы» проиграли московскому ЦСКА со счётом 0-4.
59-летний специалист ранее плодотворно трудился в Национальной хоккейной лиге, выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году. С 2011 года Хартли работал с различными европейскими клубами, с 2016-го — возглавляет сборную Латвии.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».
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