Хартли: конечно, «Авангарду» хотелось бы выигрывать крупнее

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Второй раз на неделе мы выигрываем у сильного клуба. Конечно, хотелось бы выигрывать крупнее, но мы должны понимать, что нужно готовиться к плей-офф, и знать, как удерживать преимущество, знать, как действовать против сильных команд. Сегодня здорово сработали все, начиная от Игоря Бобкова и заканчивая защитниками и нападающими.



Первый период получился хорошим, второй ещё лучше, а третий я бы назвал лучшим периодом. Нелегко сдерживать таких игроков, как Умарк и Хартикайнен, а есть ещё и Ларсен, который передвигается по всей площадке. Отмечу, что два гола забили наши защитники. Хорошая, волевая командная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым»