Хартли: конечно, «Авангарду» хотелось бы выигрывать крупнее

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«Второй раз на неделе мы выигрываем у сильного клуба. Конечно, хотелось бы выигрывать крупнее, но мы должны понимать, что нужно готовиться к плей-офф, и знать, как удерживать преимущество, знать, как действовать против сильных команд. Сегодня здорово сработали все, начиная от Игоря Бобкова и заканчивая защитниками и нападающими.
Первый период получился хорошим, второй ещё лучше, а третий я бы назвал лучшим периодом. Нелегко сдерживать таких игроков, как Умарк и Хартикайнен, а есть ещё и Ларсен, который передвигается по всей площадке. Отмечу, что два гола забили наши защитники. Хорошая, волевая командная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 декабря 2019
-
20:51
-
20:43
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:33
-
19:23
-
19:20
-
18:43
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20
-
14:40
-
14:33
-
14:24
-
14:12
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35