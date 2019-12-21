Хартли: мне звонили пять-шесть клубов, но я с ними не разговаривал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Новый контракт с «Авангардом» до 2022 года — важное событие для меня. Мне очень нравится быть здесь. Когда я только пришёл, то у меня была определённая миссия, с которой я шёл. Пять или шесть российских клубов мне звонили, но я с ними даже не разговаривал. У меня длинная карьера, в ходе которой я познакомился со многими людьми. Хоккей дал мне всё, что у меня есть.
Благодаря опыту в России я ещё лучше узнал КХЛ, узнал, что это отличная лига. Это не стало для меня сюрпризом. Важно также, что я познакомился с русской культурой, открыл для себя потрясающих людей. Мне нравится работать с Александром Крыловым, с Максимом Сушинским, с моим тренерским штабом, с игроками, со всем персоналом. У меня положительный опыт здесь. Я поговорил с семьёй, мне дали зелёный свет. Наши переговоры не были очень длительными», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 21 декабря 2019
-
21:32
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:33
-
19:23
-
19:20
-
18:43
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20