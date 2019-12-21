Хартли: мне звонили пять-шесть клубов, но я с ними не разговаривал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Новый контракт с «Авангардом» до 2022 года — важное событие для меня. Мне очень нравится быть здесь. Когда я только пришёл, то у меня была определённая миссия, с которой я шёл. Пять или шесть российских клубов мне звонили, но я с ними даже не разговаривал. У меня длинная карьера, в ходе которой я познакомился со многими людьми. Хоккей дал мне всё, что у меня есть.



Благодаря опыту в России я ещё лучше узнал КХЛ, узнал, что это отличная лига. Это не стало для меня сюрпризом. Важно также, что я познакомился с русской культурой, открыл для себя потрясающих людей. Мне нравится работать с Александром Крыловым, с Максимом Сушинским, с моим тренерским штабом, с игроками, со всем персоналом. У меня положительный опыт здесь. Я поговорил с семьёй, мне дали зелёный свет. Наши переговоры не были очень длительными», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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