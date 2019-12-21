Цулыгин — о критике СМИ в адрес Умарка: он старается, в худшую сторону не изменился

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о критике, которую получает в СМИ шведский нападающий команды Линус Умарк.



«Шесть минут штрафа Сошникова и ни одного гола в декабре? Я считаю, что здесь больше играет тот факт, что вылетел Маннинен. У них была очень хорошая связка. Когда он забивал, они играли именно с Манниненом. Пока не можем подобрать центрального, чтобы они вместе так же здорово играли.



Критика в адрес Умарка? Он старается, делает на льду, что может. Каждую игру бьётся. У всех бывают ошибки. От этого никто не застрахован. По отношению ко всему он никак не изменился в худшую сторону», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон? Уфимцы потерпели восьмое поражение в десяти последних играх.