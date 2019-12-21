Цулыгин — о критике СМИ в адрес Умарка: он старается, в худшую сторону не изменился
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о критике, которую получает в СМИ шведский нападающий команды Линус Умарк.
«Шесть минут штрафа Сошникова и ни одного гола в декабре? Я считаю, что здесь больше играет тот факт, что вылетел Маннинен. У них была очень хорошая связка. Когда он забивал, они играли именно с Манниненом. Пока не можем подобрать центрального, чтобы они вместе так же здорово играли.
Критика в адрес Умарка? Он старается, делает на льду, что может. Каждую игру бьётся. У всех бывают ошибки. От этого никто не застрахован. По отношению ко всему он никак не изменился в худшую сторону», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Салават» снова проиграл в одну шайбу. Цулыгин не доработает этот сезон?
Уфимцы потерпели восьмое поражение в десяти последних играх.
- 21 декабря 2019
-
21:32
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:09
-
21:01
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:27
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:33
-
19:23
-
19:20
-
18:43
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:49
-
17:31
-
17:04
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:20
Партнерский контент