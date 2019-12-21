Хартли — об уходе Пивцакина: это не моё решение, но конкуренция высокая

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением об уходе в «Металлург» защитника Никиты Пивцакина, о чём ранее сообщил «Чемпионат».

«Уход Никиты Пивцакина — это не моё решение. Но сейчас у нас выздоравливают ребята, укрепляется синяя линия. Сейчас мы пропускаем по одному голу за игру, это хороший показатель. Конечно, конкуренция высокая. Я очень уважаю Пивцакина, он отличный игрок. Более того, он отличный командный игрок. Утром мы с ним разговаривали. Сложно, когда такие ситуации происходят», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний Пивцакин принял участие в 22 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду 17 с половиной минут за матч.