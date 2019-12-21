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Цулыгин: у Маннинена такая болезнь, которую мы не можем контролировать

Цулыгин: у Маннинена такая болезнь, которую мы не можем контролировать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал, почему пропускает матчи нападающий Сакари Маннинен.

«Авангард» — очень хорошая команда. Все четыре матча с ними проходили напряжённо. Единственное, в предыдущей игре мы пропустили побольше. А так, всё решает одна шайба. Никакого комплекса нет, просто на данный момент «Авангард» постоянно играет на одну шайбу лучше. Надо работать, стараться и становиться лучше.

Впереди у нас ещё одна игра в КХЛ с «Ак Барсом», в Давосе. После этого будем принимать окончательное решение, как распределить силы на Кубок Шпенглера и регулярный чемпионат.

У Маннинена не травма, он болеет. К сожалению, у него такая болезнь, которую мы не можем контролировать. Не знаем, насколько и когда он будет здоров. Надеемся, что после Нового года он выйдет», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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