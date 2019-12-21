Крылов — о контракте Хартли: Боб подтвердил свой класс, у него есть система

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Бобом Хартли.
«Боб Хартли ещё в прошлом сезоне подтвердил свой класс, вернув «Авангард» в число топ-клубов КХЛ. Команда уверенно провела регулярный чемпионат, ярко выглядела в плей-офф и заслуженно билась в финале за Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне, несмотря на поток травм в первой половине, наша команда удерживает лидерство в дивизионе, стабильно набирает очки. Все это – благодаря системе, которая уже известна как «система Хартли». Когда каждый знает свою роль и задачу, когда коллектив становится семьей и вместе, как единый кулак, идет к своей цели. Мы рады, что Боб остается с нами. Со своей стороны мы сделаем все для успеха команды, а с таким тренером, как Хартли, можно быть уверенным – команда сделает всё возможное для достижения успеха. Омск, жди Боба!», — цитирует Крылова официальный сайт «Авангарда».
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