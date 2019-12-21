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Василевский: сейчас я очень средний вратарь. Не хватает стабильности

Василевский: сейчас я очень средний вратарь. Не хватает стабильности
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне.

«Если в прошлом сезоне у меня приходился один плохой матч на пять-шесть хороших, то сейчас хорошие и плохие игры чередуются. Мне не хватает стабильности, я обязан играть лучше. В некоторых матчах по моим воротам бросают 30-40 раз, и я чувствую себя хорошо, а в следующей встрече я пропускаю 4-5 шайб после 15 бросков. Это плохо.

Это непростое испытание, но мне нравятся новые вызовы. Если я хочу оставаться среди элитных вратарей НХЛ, я должен понять, как вернуть свой уровень. Сейчас я очень-очень средний вратарь. Было бы здорово, если бы по моим воротам бросали чаще, хоть 50 раз за матч. Когда ты стоишь без движения, теряешь ритм», — цитирует Василевского The Athletic.

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