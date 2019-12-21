Сборная России разгромила Казахстан в товарищеском матче перед МЧМ-2020

Молодёжная сборная России победила Казахстан с крупным счётом 5:0 в товарищеском матче перед молодёжным чемпионатом мира 2020 года.
Россия U20 – Казахстан U20 – 5:0
1:0 Марченко (Пыленков, Подколзин);
2:0 Марченко (Морозов, Подколзин);
3:0 Марченко (Морозов, Подколзин);
4:0 Ртищев (Галенюк);
5:0 Дорофеев (Воронков).
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
Сборная России выступала в следующем составе:
Мифтахов (Исаев);
Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;
Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;
Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
Малышев, Ртищев – Соркин – Круглов, Комиссаров.
Вне заявки российской команды остались вратарь Аскаров, защитники Телегин, Зоркин и Гордеев, нападающие Грошев и Шабловский.
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