Сборная России разгромила Казахстан в товарищеском матче перед МЧМ-2020

Молодёжная сборная России победила Казахстан с крупным счётом 5:0 в товарищеском матче перед молодёжным чемпионатом мира 2020 года.



Россия U20 – Казахстан U20 – 5:0



1:0 Марченко (Пыленков, Подколзин);

2:0 Марченко (Морозов, Подколзин);

3:0 Марченко (Морозов, Подколзин);

4:0 Ртищев (Галенюк);

5:0 Дорофеев (Воронков).



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020



Сборная России выступала в следующем составе:



Мифтахов (Исаев);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Соркин – Круглов, Комиссаров.



Вне заявки российской команды остались вратарь Аскаров, защитники Телегин, Зоркин и Гордеев, нападающие Грошев и Шабловский.