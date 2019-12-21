Галиев — о драке Азеведу: Джастин — машина, я теперь его боюсь
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги проигранной домашней встречи с «Сибирью» (0:3) и прокомментировал драку своего одноклубника Джастина Азеведу с Александром Шаровым.
«Тяжело что-то сейчас сказать, надо послушать, о чём завтра скажут тренеры. Толком в атаке ничего не получалось, и мало объяснений. Я считаю, по состоянию всё было нормально. Просто не было моментов серьёзных. Теперь нужно забыть этот матч, впереди – «Зелёное дерби», выставочная игра. Думаю, будет очень интересно.
Бойцовские качества Азеведу? Машина. Я теперь боюсь его, буду подальше от него держаться», — приводит слова Галиева официальный сайт «Ак Барса».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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