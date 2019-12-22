«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Анахайму». Варламов отразил 23 броска из 28
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:6 Б в матче регулярного чемпионата.
Первый период получился результативным, команды забросили по две шайбы. У «островитян» отличились форварды Андерс Ли и Брок Нельсон, в составе гостей голы забили нападающие Макс Комтуа и Сэм Кэррик. В первой половине второго периода соперники забили по голу, авторами которых стали Мэтью Барзал и Адам Хенрик. До перерыва Ник Ледди и Яков Сильверберг забросили ещё по одной шайбе. В третьем периоде было забито два гола, удачные броски в актив записали Райан Пулок и Кэм Фаулер. В серии буллитов удачливее оказался «Анахайм».
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 23 броска из 28.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ли (Барзал, Эберле) – 01:50' (5x5) 1:1 Комтуа (Лундестрём, Линдхольм) – 16:27' (5x4) 1:2 Кэррик – 17:03' (4x5) 2:2 Нельсон (Пулок, Ледди) – 17:50' (5x4) 2:3 Хенрик (Хольцер) – 25:23' (5x5) 3:3 Барзал (Ли) – 29:20' (5x5) 4:3 Ледди (Нельсон, Брассар) – 34:15' (5x5) 4:4 Сильверберг (Хенрик, Линдхольм) – 34:41' (5x5) 4:5 Фаулер (Делорье) – 50:19' (5x5) 5:5 Пулок (Ледди) – 53:19' (5x4) 5:6 Сильверберг – 65:00' (ПБ)
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