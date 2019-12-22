«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Анахайму». Варламов отразил 23 броска из 28

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:6 Б в матче регулярного чемпионата.



Первый период получился результативным, команды забросили по две шайбы. У «островитян» отличились форварды Андерс Ли и Брок Нельсон, в составе гостей голы забили нападающие Макс Комтуа и Сэм Кэррик. В первой половине второго периода соперники забили по голу, авторами которых стали Мэтью Барзал и Адам Хенрик. До перерыва Ник Ледди и Яков Сильверберг забросили ещё по одной шайбе. В третьем периоде было забито два гола, удачные броски в актив записали Райан Пулок и Кэм Фаулер. В серии буллитов удачливее оказался «Анахайм».



Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 23 броска из 28.