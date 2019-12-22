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«Каролина» — «Флорида»: Дадонов забросил свою 13-ю шайбу в сезоне

«Каролина» — «Флорида»: Дадонов забросил свою 13-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. Идёт первый период, гости ведут со счётом 1:0.

Счёт в этой игре на 8-й минуте открыл российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов после реализованного выхода один на один. Голевую передачу на свой счёт записал Брайан Бойла.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Дадонова 26 (13+13) очков в 35 играх.

Всего за карьеру в НХЛ 30-летний нападающий принял участие в 245 играх, в которых набрал 181 (79+102) очко.

Напомним, «Флорида» идёт десятой в турнирной таблице Восточной конференции. В 34 матчах команда набрала 39 очков.

Дадонов в матче с «Коламбусом» забросил шайбу на 18-й секунде
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