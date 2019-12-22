Орлов с передачи Кузнецова забил 3-й гол в сезоне НХЛ
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:1. За «Вашингтон» вторую шайбу забросил защитник Дмитрий Орлов. Результативными передачами отметились Якуб Врана и Евгений Кузнецов.
Видео с голом Дмитрия Орлова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Таким образом, Орлов забил третий гол в карьере в Национальной хоккейной лиге. После 37 матчей на счету Орлова 16 очков (3+13).
Всего за карьеру в НХЛ Дмитрий Орлов провёл 483 матча, в которых забил 36 голов и сделал 133 результативные передачи.
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