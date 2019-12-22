Гол Орлова с передачи Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», у Овечкина «-1».

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил гол. Нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут и 41 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Тампу» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут и 58 секунд игрового времени и завершился встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.