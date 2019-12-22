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Гол Орлова с передачи Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», у Овечкина «-1».

Гол Орлова с передачи Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», у Овечкина «-1».
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов забил гол. Нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут и 41 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

За «Тампу» отличился Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв получил 16 минут и 58 секунд игрового времени и завершился встречу с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гудас (Эллер, Зигенталер) – 24:40' (5x5)   1:1 Кучеров (Пойнт, Палат) – 50:00' (5x5)   2:1 Орлов (Врана, Кузнецов) – 53:57' (5x5)   3:1 Дауд (Уилсон, Орлов) – 57:37' (en)
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