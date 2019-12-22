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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину», А. Свечников – без очков

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину», А. Свечников – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и 57 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Каролина» прервала трёхматчевую победную серию. «Флорида» в свою очередь одержала третью победу подряд.

В другом матче «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Бойл) – 07:07' (5x5)   0:2 Бойл (Экблад, Коннолли) – 31:34' (5x4)   0:3 Юбердо (Барков, Хоффман) – 40:26' (5x4)   1:3 Нидеррайтер (Терявяйнен, Хэмилтон) – 49:16' (5x5)   1:4 Аккьяри (Юбердо, Яндл) – 50:41' (5x5)   2:4 Валльмарк (Нидеррайтер, Нечас) – 52:59' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Линдхольм (Ритчи, Курали) – 27:30' (5x5)   1:1 Йози (Джохансен) – 32:14' (4x4)   1:2 Форсберг (Джохансен, Экхольм) – 37:35'   2:2 Бержерон (Крюг) – 39:12' (5x4)   2:3 Йози – 48:10' (5x5)   3:3 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 58:55' (6x5)   3:4 Эллис (Джохансен, Туррис) – 64:05' (3x3)
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