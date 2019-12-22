Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Каролину», А. Свечников – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 15 минут и 57 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Каролина» прервала трёхматчевую победную серию. «Флорида» в свою очередь одержала третью победу подряд.

В другом матче «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.