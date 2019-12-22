Кравцов забил первый гол в АХЛ, Шестёркин оформил третий шат-аут в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк» принимал «Провиденс Брюинз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Главной звездой матча стал голкипер фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок. Российский вратарь оформил третий шат-аут в нынешнем сезоне АХЛ. В общей сложности 23-летний голкипер провёл 20 матчей, в которых одержал 12 побед, пропуская в среднем за матч 2,03 шайбы и отражая 93,0 % бросков.
Третьей звездой матча стал российский нападающий «Хартфорда» Виталий Кравцов. Воспитанник челябинского хоккея забросил первую шайбу за карьеру в АХЛ. В восьми матчах сезона на счету Виталия 3 (1+2) очка при показателе полезности "-1".
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Адама Хермана.
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