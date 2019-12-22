Гол Гаврикова помог «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси», у Гусева «-3».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забил гол. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 12 минут и 12 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».
Таким образом, «Коламбус Блю Джекетс» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси Дэвилз» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бьёркстранд (Дженнер, Джонс) – 00:26' (5x5) 2:0 Бьёркстранд (Дюбуа, Кукан) – 08:06' (5x5) 2:1 Батчер (Заха, Ватанен) – 15:28' (4x4) 3:1 Гавриков (Робинсон, Тексье) – 33:13' (5x5) 4:1 Веренски (Джонс, Дженнер) – 57:08' (en) 5:1 Нюквист – 58:48' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хайман (Райлли) – 37:10' (5x5) 2:0 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 42:18' (5x4) 3:0 Хайман (Мэттьюс) – 48:51' (5x5) 4:0 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 53:39' (5x5) 4:1 Бертуцци (Атанасиу, Фаббри) – 58:16' (5x4)
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