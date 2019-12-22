Гол Гаврикова помог «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси», у Гусева «-3».

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забил гол. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 12 минут и 12 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Коламбус Блю Джекетс» одержал четвёртую победу подряд. «Нью-Джерси Дэвилз» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.