Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) заявил, что горд стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в звёздном уик-энде.

«Всегда классно стать капитаном команды на Матче звёзд. Спасибо болельщикам, которые сделали выбор в мою пользу. Это огромная честь для меня, команды и всей организации.

Буду ли я играть? Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести. Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть здоровым для самых важных игр в будущем», — приводит слова Овечкина клубный обозреватель Том Гулитти.