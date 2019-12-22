Мэттьюс оформил дубль и обогнал Овечкина в гонке снайперов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Эти заброшенные шайбы позволили Мэттьюсу выйти на третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата-2019/20 и обойти капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 22 гола.

Видео первого гола Мэттьюса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Лидером борьбы за «Морис Ришар Трофи» остаётся нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у которого 28 голов, на втором месте форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (24).

Видео второго гола Мэттьюса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Третье место делят Овечкин и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (22), следом идёт группа преследователей, в которую входят Энтони Дюклер («Оттава»), Себастьян Ахо («Каролина»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»), у которых по 21 шайбе.