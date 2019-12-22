КХЛ дисквалифицировала защитника «Спартака» Гончарова на два матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала на два матча защитника «Спартака» Максима Гончарова, информирует пресс-служба организации. Гончаров заработал удаление до конца матча за блокировку во встрече регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (5:4 ОТ).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Спартак» — «Сочи». Время – 02.49.
На основании предоставленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Спартака» Максима Гончарова по п.1.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим и дисциплинарным штрафами до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, суммарный срок дисквалификации Гончарова составит два матча», — говорится в официальном заявлении лиги.
Видео нарушения можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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