«Питтсбург» впервые в истории не нанёс ни одного броска за период в выездном матче
В Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз» (2:0, идёт второй период).
Голами отличились Джейк Виртанен и Джей Ти Миллер. Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», команда впервые в истории не смогла нанести ни одного броска по воротам соперника в выездном матче. «Ванкувер» перебросал «Пингвинз» в стартовом отрезке матча со счётом 7-0.
На данный момент «Питтсбург Пингвинз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 46 очков.
Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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