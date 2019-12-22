«Питтсбург» впервые в истории не нанёс ни одного броска за период в выездном матче

В Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Питтсбург Пингвинз» (2:0, идёт второй период).

Голами отличились Джейк Виртанен и Джей Ти Миллер. Как сообщает пресс-служба «Питтсбурга», команда впервые в истории не смогла нанести ни одного броска по воротам соперника в выездном матче. «Ванкувер» перебросал «Пингвинз» в стартовом отрезке матча со счётом 7-0.

На данный момент «Питтсбург Пингвинз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 46 очков.

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».