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Голкипер «Бостона» Галак пропустил гол, неудачно выкатившись к синей линии. Видео

Голкипер «Бостона» Галак пропустил гол, неудачно выкатившись к синей линии. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе Ти-Ди Гарден и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Голкипер «Бостона» Ярослав Галак в одном из голов допустил серьезную ошибку. Словацкий вратарь неудачно выкатился к синей линии и позволил защитнику «Нэшвилла» Роману Йози обокрасть себя и забросить шайбу.

Видео с ошибкой Галака можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

«Бостон» продлил серию поражений до трёх матчей. «Нэшвилл» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Нэшвилл» сыграет с «Аризоной Койотс».

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