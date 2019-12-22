Голкипер «Бостона» Галак пропустил гол, неудачно выкатившись к синей линии. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе Ти-Ди Гарден и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Голкипер «Бостона» Ярослав Галак в одном из голов допустил серьезную ошибку. Словацкий вратарь неудачно выкатился к синей линии и позволил защитнику «Нэшвилла» Роману Йози обокрасть себя и забросить шайбу.

Видео с ошибкой Галака можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

«Бостон» продлил серию поражений до трёх матчей. «Нэшвилл» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Нэшвилл» сыграет с «Аризоной Койотс».