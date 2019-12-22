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Результаты матчей НХЛ 21 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 21 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

21 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Баффало Сэйбрз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Хозяева прервали трёхматчевую серию проигрышей.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Лизотт, Вагнер) – 21:32' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Скиннер, Веси) – 27:35' (5x5)   2:1 Сканделла (Райнхарт, Йокихарью) – 36:48' (5x5)   3:1 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 58:27' (en)   3:2 Браун (Даути, Иафалло) – 59:22' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс» — 5:6 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ли (Барзал, Эберле) – 01:50' (5x5)   1:1 Комтуа (Лундестрём, Линдхольм) – 16:27' (5x4)   1:2 Кэррик – 17:03' (4x5)   2:2 Нельсон (Пулок, Ледди) – 17:50' (5x4)   2:3 Хенрик (Хольцер) – 25:23' (5x5)   3:3 Барзал (Ли) – 29:20' (5x5)   4:3 Ледди (Нельсон, Брассар) – 34:15' (5x5)   4:4 Сильверберг (Хенрик, Линдхольм) – 34:41' (5x5)   4:5 Фаулер (Делорье) – 50:19' (5x5)   5:5 Пулок (Ледди) – 53:19' (5x4)   5:6 Сильверберг – 65:00' (ПБ)

«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 0:6. Матч на ноль провёл американский голкипер Коннор Хеллебайк.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Лаури, Битетто) – 14:43' (4x5)   0:2 Шайфли (Пионк, Сбиза) – 19:54' (5x5)   0:3 Лайне (Моррисси) – 30:38' (5x5)   0:4 Элерс (Коннор) – 41:09' (4x4)   0:5 Лайне (Уилер, Моррисси) – 46:15' (4x3)   0:6 Шоу – 47:53' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гудас (Эллер, Зигенталер) – 24:40' (5x5)   1:1 Кучеров (Пойнт, Палат) – 50:00' (5x5)   2:1 Орлов (Врана, Кузнецов) – 53:57' (5x5)   3:1 Дауд (Уилсон, Орлов) – 57:37' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хайман (Райлли) – 37:10' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 42:18' (5x4)   3:0 Хайман (Мэттьюс) – 48:51' (5x5)   4:0 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 53:39' (5x5)   4:1 Бертуцци (Атанасиу, Фаббри) – 58:16' (5x4)

«Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:5 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 5
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Ворачек, Эллиотт) – 03:16' (5x4)   0:2 ван Римсдайк – 21:03' (5x5)   1:2 Эннис (Энглунд, Уайт) – 26:00' (5x5)   2:2 Боровецки (Бреннстрём, Эннис) – 26:25' (5x5)   3:2 Дюклер – 38:21' (5x4)   3:3 Ворачек (Питлик, Фрост) – 39:12' (5x5)   3:4 ван Римсдайк (Обе-Кубель, Майерс) – 41:10' (5x5)   4:4 Эннис (Дюклер, Боровецки) – 50:17' (5x5)   4:5 Кутюрье – 65:00' (ПБ)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Кассиан) – 01:30' (5x5)   2:0 Арчибальд (Бир, Нюгорд) – 11:51' (5x5)   2:1 Питри – 14:19' (4x5)   2:2 Дано (Питри, Судзуки) – 28:29' (5x4)   3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 35:40' (5x4)   3:3 Доми (Лехконен, Питри) – 41:09' (5x5)   4:3 Шихан (Арчибальд) – 47:48' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бьёркстранд (Дженнер, Джонс) – 00:26' (5x5)   2:0 Бьёркстранд (Дюбуа, Кукан) – 08:06' (5x5)   2:1 Батчер (Заха, Ватанен) – 15:28' (4x4)   3:1 Гавриков (Робинсон, Тексье) – 33:13' (5x5)   4:1 Веренски (Джонс, Дженнер) – 57:08' (en)   5:1 Нюквист – 58:48' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Бойл) – 07:07' (5x5)   0:2 Бойл (Экблад, Коннолли) – 31:34' (5x4)   0:3 Юбердо (Барков, Хоффман) – 40:26' (5x4)   1:3 Нидеррайтер (Терявяйнен, Хэмилтон) – 49:16' (5x5)   1:4 Аккьяри (Юбердо, Яндл) – 50:41' (5x5)   2:4 Валльмарк (Нидеррайтер, Нечас) – 52:59' (5x4)

«Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Линдхольм (Ритчи, Курали) – 27:30' (5x5)   1:1 Йози (Джохансен) – 32:14' (4x4)   1:2 Форсберг (Джохансен, Экхольм) – 37:35'   2:2 Бержерон (Крюг) – 39:12' (5x4)   2:3 Йози – 48:10' (5x5)   3:3 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 58:55' (6x5)   3:4 Эллис (Джохансен, Туррис) – 64:05' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Грейвз (Донской, Джост) – 06:01' (5x5)   1:1 Тэйвз (Кейн) – 20:21' (5x5)   2:1 Калверт (Джост, Грейвз) – 22:40' (5x5)   3:1 Калверт (Коул, Белльмар) – 39:09' (5x5)   3:2 Кейн (Кубалик, Тэйвз) – 51:22' (5x5)   3:3 Дак (Густафссон, Карпентер) – 51:50' (5x5)   3:4 Кубалик (Тэйвз, Гилберт) – 56:43' (5x5)   3:5 Мёрфи (Кемпф) – 59:21' (en)

«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Виртанен (Майерс, Руссель) – 15:10' (5x4)   2:0 Миллер (Фантенберг, Танев) – 17:00' (5x4)   2:1 Гюнцель (Макканн, Малкин) – 35:28' (5x4)   3:1 Петтерссон (Майерс, Миллер) – 36:12' (5x5)   4:1 Бёзер (Петтерссон) – 54:31' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бёрнс (Карлссон, Гертл) – 20:42' (5x4)   1:1 Кайру (Шварц) – 22:04' (5x5)   1:2 Шварц (Шенн, Перрон) – 25:30' (5x4)   2:2 Ноэсен (Диллон, Бёрнс) – 35:36' (5x5)   2:3 Пьетранджело (Шварц, Шенн) – 51:07' (5x5)   2:4 О'Райлли (Фолк) – 58:52' (en)   2:5 Пьетранджело – 59:52' (en)
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