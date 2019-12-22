Результаты матчей НХЛ 21 декабря 2019 года

21 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Баффало Сэйбрз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2. Хозяева прервали трёхматчевую серию проигрышей.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм Дакс» — 5:6 Б.
«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 0:6. Матч на ноль провёл американский голкипер Коннор Хеллебайк.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:1.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1.
«Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:5 Б.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1.
«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 2:4.
«Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 ОТ.
«Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5.
«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:5.
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