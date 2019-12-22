Айкел неофициально повторил рекорд 47-летней давности «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. «Баффало» прервал серию из трёх поражений, а «Лос-Анджелес» проиграл третий матч из пяти последних.

Лидер «Баффало» Джек Айкел сделал результативную передачу, продлив личную результативную серию до 18 матчей. Айкел повторил рекорд «Баффало» 47-летней давности, однако достижение Джека не будет признано лигой официально. Дело в том, что американский форвард пропустил предыдущий матч «Баффало» с «Филадельфией Флайерз» (1:6) из-за недомогания, в результате чего НХЛ считает результативную серию завершённой.

Для того чтобы отметить 18-й кряду матч Айкела с очками, НХЛ ввела новое понятие: Personal games (личные матчи. — Прим. «Чемпионата»). В сезоне-1971/72 Жильбер Перро набирал очки в 18 матчах подряд за «Сэйбрз». А результат Айкела из 17 матчей кряду так и останется вторым в клубной истории.