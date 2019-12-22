Тренер канадцев на МЧМ — о травме вратаря: на катке было холодно, он хотел согреться

Голкипер молодёжной сборной Канады Нико Доус досрочно завершил тренировку из-за повреждения, информирует TSN.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

«Мы подождём момента, когда врач даст нам полное медицинское заключение. Медицинский штаб собирается потратить некоторое время на повторный осмотр. На данный момент у меня нет официальной информации от наших врачей, но на первый взгляд там нет ничего серьёзного», — заявил директор Федерации хоккея Канады по работе со сборными Шон Баллок.

Ассистент главного тренера сборной Канады Митч Лав с юмором прокомментировал повреждение Доуса.

«Да всё в порядке с ним, судя по той информации, которую мы получили. Думаю, он просто хотел согреться, потому что на катке было холодно, поэтому он просто захотел сбежать в раздевалку», — цитирует Лава TSN.