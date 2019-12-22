Тренер канадцев на МЧМ — о травме вратаря: на катке было холодно, он хотел согреться

Голкипер молодёжной сборной Канады Нико Доус досрочно завершил тренировку из-за повреждения, информирует TSN.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
«Мы подождём момента, когда врач даст нам полное медицинское заключение. Медицинский штаб собирается потратить некоторое время на повторный осмотр. На данный момент у меня нет официальной информации от наших врачей, но на первый взгляд там нет ничего серьёзного», — заявил директор Федерации хоккея Канады по работе со сборными Шон Баллок.
Ассистент главного тренера сборной Канады Митч Лав с юмором прокомментировал повреждение Доуса.
«Да всё в порядке с ним, судя по той информации, которую мы получили. Думаю, он просто хотел согреться, потому что на катке было холодно, поэтому он просто захотел сбежать в раздевалку», — цитирует Лава TSN.
- 22 декабря 2019
-
10:30
-
10:05
-
09:58
-
09:37
-
09:30
-
09:06
-
08:51
-
08:26
-
08:07
-
07:55
-
07:42
-
07:35
-
07:14
-
07:01
-
06:49
-
06:33
-
06:25
-
06:18
-
06:12
-
06:11
-
05:59
-
05:48
-
05:38
-
05:28
-
04:54
-
04:43
-
03:39
-
00:41
-
00:15
-
00:00
- 21 декабря 2019
-
23:36
-
23:25
-
23:03
-
22:54
-
22:34