«Трактор» обменяет Виртанена в «Ак Барс» на Основина и Михеева

Как стало известно «Чемпионату», «Трактор» совершит обмен с «Ак Барсом» для усиления атаки. В Челябинск вернётся воспитанник местной школы Вячеслав Основин. За казанцев в этом сезоне он проводит в среднем по десять с половиной минут, отметился пятью шайбами и тремя передачами. Ранее выступал за «Салават Юлаев», «Сибирь», ЦСКА и «Трактор». Вячеславу Основину 25 лет.

Вместе с ним в Челябинск отправится нападающий Артём Михеев. В этом сезоне он выступал в основном в ВХЛ за «Барс», является вторым бомбардиром команды с 29 (8+21) очками. За «Ак Барс» он провёл в этом сезоне восемь матчей, в прошлом — 42 встречи, набрав 11 (7+4) очков. Артёму Михееву 24 года.

«Ак Барс» получит защитника Ессе Виртанена. В КХЛ он провёл все 40 матчей в этом сезоне, набрал 16 (5+11) очков. Контракт с «Трактором» у игрока истекает 30 апреля 2020 года. В следующем году ему исполняется 29 лет, он станет неограниченно свободным агентом.

По нашей информации, в Челябинске пытались удержать хоккеиста, предложив ему продлить соглашение ещё на год. Однако сделать это сейчас Виртанен отказался. Кроме того, в ходе переговоров «Трактору» были выдвинуты финансовые требования, которые показались клубу чрезмерными.

Таким образом, челябинцы решились обменять Виртанена на двух форвардов, чтобы не лишиться защитника весной, не получив ничего взамен. Стоит отметить, что оба нападающих достаточно молоды, имеют опыт выступления в топ-клубе, а Основин ещё и челябинскую прописку. «Трактор» неоднократно заявлял о намерении строить команду именно на выпускниках собственной школы.

Также у уральского клуба освобождается одна легионерская позиция. «Ак Барс» в свою очередь приобретает результативного атакующего защитника, который уже прошёл адаптацию в КХЛ. В Казани Виртанен станет шестым легионером. Не исключено, что до закрытия трансферного окна «Ак Барс» с одним из иностранцев расстанется.